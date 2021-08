Pfizer ja Moderna tõstsid Euroopa vaktsiinidooside hindu

FT teatel tõstis Pfizer hinda rohkem kui veerandi võrra ning Moderna enam kui kümnendiku võrra.

Vaktsiinitootjad kavatsevad sel aastal teenida kümneid miljardeid dollareid tulu, sõlmides uusi tehinguid riikidega, kes soovivad väga nakkusohtliku Delta tüve leviku tõttu tarneid kindlustada.

ELiga sõlmitud tehingu tingimused räägiti uuesti läbi pärast seda, kui uuringud näitasid, et kahe nimetatud ettevõtte mRNA-vaktsiinide efektiivsus on kõrgem kui Oxfordi/AstraZeneca ja Johnson & Johnsoni vaktsiinidel.

Pfizeri doosi uus hind oli 19,50 eurot, varasema 15,50 euro asemel.

Lepingud näitavad, et Moderna uus doosihind on 21,50, mis on 2,5 euro rohkem, kui oli määratud eelmise hankelepinguga. See on siiski vähem kui algselt kokkulepitud 24-eurone doosihind, ütles üks läbirääkimiste juures olnud amtnik FT-le, põhjendades seda tellimuste mahu suurenemisega.

Ametniku sõnul on ettevõtted turujõudu enda kasuks pööranud ja kasutanud tavapärast farmaatsiatööstuse retoorikat: «Vaktsiinid toimivad, nii et nende väärtus on kasvanud.»

Pfizer tõstis eelmisel nädalal vaktsiinitulude prognoosi ligi kolmandiku võrra ehk 33,5 miljardi dollarini, sest ettevõte oli suutnud teises kvartalis kahekordistada enda vaktsiinide müüki.

Lõhe mRNA vaktsiinitootjate ja nende konkurentide vahel suureneb järgmisel aastal veelgi, selgub Airfinity poolt FT jaoks koostatud prognoosidest.

Analüütikud ennustavad, et Pfizeri müük jõuab tuleval aastal 56 miljardi dollarini ja Modernal 30 miljardi dollarini, kuna need tootjad domineerivad kõrge sissetulekuga turgudel.

Oksfordi/AstraZeneca vaktsiini müük, mille omahind on madal ja mis on populaarseim madala sissetulekuga riikidesse tarnitav vaktsiin, jõuab järgmisel aastal 15 miljardi dollari doosini, hindavad analüütikud.

Brüsseli läbirääkimised tootjatega on toimunud ajal kui Austria ja mitmed teised liikmesriigid on süüdistanud Euroopa Komisjoni vaktsiinide «ebaõiglases» levitamises, väites, et EL-i süsteem on jätnud mõned riigid vaktsiinide puudusesse.

Euroopa ametnike sõnul nõustusid komisjon ja EL-i valitsused maksma kõrgemat hinda, et tagada tõendatud tarned Euroopa tootmisettevõtetest. Ametnike sõnul on uus Pfizeri uus hind sama, mis lepiti juba kokku aasta alguses 10-miljonilise tarne ettemaksu tehes.

Üks ametnik ütles samas FT-le, et Moderna läbirääkijad olid komisjoniga suheldes eriti «absurdsed ja üleolevad».

Moderna, kelle vaktsiin sai Euroopa Liidult teisena müügiloa, ei vastanud palvele kommenteerida oma EL-i hinnakujunduse üksikasju, kuid juhtis tähelepanu enda varasemale avaldustele, et väiksema mahuga lepingud sõlmitakse kõrgemate hindadega. Moderna rõhutas, et nende eesmärk on pakkuda tõhusaid ja taskukohaseid vaktsiine «kogu elanikkonnale».

FT teatas eelmisel aastal, et Moderna oli esialgu küsinud ostjatelt, sealhulgas EL-ilt, kahekohalise hinna doosi kohta.