Norra turule sisenenud Bolt sattus sealse taksoäri turbulentsidesse

Nii tsentristide kui ka Töölispartei parlamendisaadikud ütlesid E24-le, et sooviksid reformile vähikäiku. Keskpartei juht Trygve Slagsvold Vedum avaldas ühtlasi veendumust, et valitsus koos juba aasta aega võimult eemal olnud parempoolse Progressiparteiga rikkus ära tuhandete Norra taksojuhtide argielu.

Pettersen selgitas, et litsentsita juhid pidid varem takso sõitmiseks mõnelt taksofirmalt sõiduõiguse ostma, makstes aastaid ettevõttele vaheltkasu, enne kui nad lõpuks isikliku litsentsi said. Tihti kestis selline saaga kümme-viisteist aastat.

Pettersen tunnistab samas, et turul on parasjagu küll turbulents, ent see pole sada aastat vana monopoli ärakaotamise korral üllatav. Tulemuste nägemiseks tuleb oodata, kuni torm vaibub.