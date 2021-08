Ülevaade ⟩ Luksussektor on pandeemiast taastunud

Maailma suurim luksuskaupu tootev kontsern LVMH (Louis Vuitton, Moët, Fendi, Kenzo jt) ületas 11 protsendiga pandeemia-eelset taset 2019. aastal. Ettevõtte esimese poolaasta käive kerkis 28,7 miljardi euroni ning suure müügitulu juures teeniti ka 5,3 miljardit eurot kasumit, mis on 64 protsenti rohkem kui kahe aasta eest.

Investeerimisfirma Flornoy varahaldur Arnaud Cadart ütles tulemusi kommenteerides, et ülemine keskklass, rikkad ja ülirikkad, keda kriis ei puudutanud, ei saanud reisida ega väljas süüa, mistõttu ostsid nad hoopis luksuskaupu.

Ta lisas, et hiinlased, kes esindavad 35–40 protsenti luksussektori klientidest, on endiselt üliolulised. Kuid kui varem tegid Hiina kliendid palju oste Euroopas, siis nüüd teevad nad seda koduriigis.

«Võrreldes varasemate kriisist taastumistega, näiteks pärast 11. septembri terrorirünnakuid või 2008. aasta majanduskriisi, on ameeriklastel kadunud süütunne, et luksuskaupade ostmine on kohatu,» ütles Rambourg AFPle.