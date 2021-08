Uskumatu armee: Amazon annab USAs tööd rohkematele inimestele kui riigi elamuehitus

Ettevõttel teatel on neil üle maailma palgal 1,3 miljonit inimest, kellest 950 000 töötab USAs.

Ühendriikide värskeima tööhõivearuande kohaselt teeb riigi 332-miljonilisest elanikkonnast palgatööd 145,8 miljonit inimest. See tähendab, et USA palgatöölistest iga 153 töötab Amazonis. Seda on isegi rohkem kui kogu USA elamuehituses, mis vastutab 873 000 töökoha eest.