Utilitase teenis mullu 22 miljonit eurot kasumit

2020. aastal tootis Utilitas 2124 gigavatt-tundi soojust ja elektrit, millest rohelise energia maht oli 1584 gigavatt-tundi ehk 75 protsenti kogutoodangust. See osakaal kasvas aastaga 13 protsenti eelkõige tänu Mustamäe koostootmisjaama esimesele täistööaastale, aga ka kõrge töökindluse tõttu Väo 1 ja Väo 2 koostootmisjaamades. Utilitase elektrijaamades toodetud taastuvelektri osakaal kogu Eesti taastuvelektri toodangust oli 2020. aastal 17,6 protsenti.

Utilitase kliendid tarbisid 2020. aastal 1807 gigavatt-tundi soojust, mida on 5 protsenti vähem kui eelneval aastal hoolimata uute klientide lisandumisest. Mõningast mõju avaldas ettevõtte hinnangul tarbimisele COVID-19-st tingitud tarbimise vähenemine hotellides ja teistes avalikes hoonetes, kuid üha enam mõjutab energiatarbimist soe ilm.

2020. aastal liitus Utilitase kaugküttevõrkudega 84 uut hoonet üle Eesti, koguvõimsusega 33 megavatti Nendest 25 hoonet tuli üle alternatiivsetelt küttelahendustelt ja 59 hoonet on uusehitised. Siin oli Utilitase sõnul selgelt tunda koroonapandeemia mõju, kuna aasta varem olid vastavad arvud rekordilised 114 hoonet ja 54 megavatti.

2021. aastal kavandab Utilitas oma ajaloo suurimat aastast investeeringute mahtu summas 58 miljonit eurot. Eesmärk on jätkata võrkude rekonstrueerimise pikaajalist kava ning rekonstrueerida ligi 20 kilomeetrit vanu võrke ja rajada 9 kilomeetrit uusi ühendusi. Selleks on kavas investeerida ligi 30 miljonit eurot.

Kaugjahutuse arendamisesse on kavas investeerida 6 miljonit ja ühtlasi liita sellega Ülemiste ärilinnak. 18 miljonit eurot on ette nähtud tuuleenergiaprojektide arendamiseks. Nimetatud investeeringutele lisandub AS-i Tallinna Vesi vähemusosaluse omandamiseks vajalik investeering vähemalt 50 miljonit eurot.

Energiakontserni Utilitas põhitegevused on soojuse ja elektri tootmine ning kaugkütte- ja -jahutusteenuse osutamine kaheksas linnas: Tallinnas, Maardus, Keilas, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Jõgeval ja Valgas.

Kontserni kuulusid 2020. aasta lõpu seisuga emaettevõte OÜ Utilitas, kaugkütte- ja -jahutusteenust pakkuvad AS Utilitas Tallinn ja AS Utilitas Eesti ning Tallinnas elektrit ja soojust tootev OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam. OÜ-l Utilitas on nendes ettevõtetes 100-protsendine osalus.