Kim Kardashian tegi reklaami Soome longerotootjale, kes ei tasunud talle sentigi

The Long Drink Company üks asutajatest Mikael Taipale naeris Helsingin Sanomatele kommentaari andes, et ettevõte pole kunagi varem saanud nii suurt tähelepanu , kui vahetult pärast Kardashiani Instagrami story ilmumist.

Taipala teatel polnud neil tõsielutähega ühtegi kokkulepet ning postitus tuli neile suure üllatusena. «Me teadsime, et meie kaup saadeti Kimile, aga me pole temaga ühtegi lepingut teinud.»

Soome joogitootja purgid ei jäänud pildile tõenäoliselt kogemata, sest lisatud oli ka link nende Instagrami lehele.

«Varem on meie toodet reklaaminud ka teised kuulsusi ja ajakirjanduski on meist kirjutanud, kuid nii suurt tähelepanu pole miski toonud,» kommenteeris Taipale.

The Long Drink Company omanikeringi kuulvad lisaks soomlastele ka Norra DJ Kygo, USA näitleja Miles Teller ja USA golfimängija Rickie Fowler.

Taipale sõnul on kuulsustest omanikud oma tutvuste kaudu saatnud jooke enda tuntud sõpradele, kes aeg-ajalt on vastutasuks sotsiaalmeedias joogitootjat promonud. Lisaks on ettevõttel oma avalike suhete meeskond, kes samuti saadab süstemaatiliselt tooteid avaliku elu tegelastele.

Paljude USA meediaväljaannete andmetel võib Kardashian Instagramis ühe pildi eest küsida sadu tuhandeid. «Väga huvitav on näha, milline on selle mõju,» ütles Taipala, kuid lisas, et on Instagrami reklaami tõhususe suhtes pisut skeptiline.

«Need makstud postitused on šokeerivalt kallid. Minu isiklik seisukoht on, et seda raha on raske tagasi teenida. Teisest küljest on raske mõõta kõiki mõjusid, mis võivad tulla üsna mitmelt eri tasandilt,» ütles Taipala.