Ameeriklased on tervishoiusektorile võlgu summa, mis võimaldaks Eestit 10 aastat ülal pidada

Kui 2016. aastal tehtud uuringus hinnati ameeriklaste tervisevõla kogusummaks 81 miljardit dollarit, siis Ameerika meditsiiniliidu ajakirjas (JAMA) värskelt avaldatud aruanne hindab selle numbri juba 140 miljardi dollarini. Võrdlusena, Eesti riigi tänavuse aasta kulutuste maht on 13 miljardit eurot.

Uuring käigus püüti saada terviklikumat ülevaadet aastatel 2009–2020 kogunenud meditsiinivõlast, sealhulgas võlgadest, mis on inimestel, kellel pole pangakontot ega krediitkaarti.

Ka saadud tulemus (140 miljardit dollarit) tõenäoliselt alahindab võlgade tegelikku hulka, sest kajastab vaid inkassofirmade käes olevaid nõudeid, möönsid teadlased.

​Siia ei kuulu arved, mida haiglad ise ootavad, samuti arved, mida patsiendid krediitkaardiga tasuvad või mis on pikaajaliselt ajatatud.

Samuti ei võeta arvesse COVID-19 pandeemiaga seotud võlgu, kuna need andmed pole veel saadaval. Viimase aasta jooksul on koroonaviirusega sattunud haiglasse aga üle 2 miljoni ameeriklase.

Kuigi keskmine tervisevõlg oli vaid 429 dollarit, on mõnel perel olukord palju hullem. Ootamatu õnnetus või haigus võib kergesti maksta kümneid tuhandeid ja arve on sama, olenemata sellest, kas on tegu rikka või vaesega, vahendab Yahoo Finance.

Tervishoiusektori arvetest on viimasel kümnendil saanud USAs inkassodele antud võlgnevus number üks, kuna ameeriklased maksid 2008. aasta majanduslangusele järgnenud aastatel ära kõik muud võlad, kuid mitte tervisevõlad.

Meditsiinilised arved on raskustes perede jaoks tasumise nimekirjas viimases otsas, sest rohkem ollakse mures oma kodu või auto kaotamise pärast. Sellegipoolest jätavad tasumata meditsiiniarve pleki krediidiajalukku, muutes tulevikus raha laenamise võimatuks või ülimalt kulukaks.

M.I.T. majandusprofessor Amy Finkelstein ütles The New York Timesile, et JAMA aruanne peaks meenutama peredele ravikindlustuse kriitilist rolli.

«Ravikindlustusel on vale nimetus - see ei ole ainult teie tervise kindlustamiseks,» ütles ta ajalehele. «See kaitseb teid ka halva majandusliku tervise korral.»