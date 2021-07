Mitte ainult Eestis: Soomes läheneb bensiinihind kahele eurole

Picodi võrdluse kohaselt on Soomes bensiinihind ajavahemikus 2020-2021 tõusnud 13,5 protsenti. See on suuruselt kuues kasvutempo Euroopas ning kolmas Euroopa Liidus. Võrdlusena: Eestis on mõõdetud ajavahemikus kasvanud bensiinihind 6,7 protsenti, millega paikneme edetabeli tagumises otsas.