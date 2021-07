nädala toidukoht ⟩ Väike Kreeka keset Pärnut

Restoranist Oregano on Pärnus lihtne mööda minna, aga ei peaks, sest toidud on seal mekkimist väärt. FOTO: Oregano

Paljude väärt toidukohtade arvustusi tuleb alustada tõdemusega, et tegemist on peidetud pärliga. Ka sel korral. Sest esmapilgul tundub Pärnus spaahotelliga ​Estonian Medical ühes majas asuv Oregano soome turistidele tehtud restoranihindadega sööklana. Muljet aitab toita teadmine sama hotelli hommikusöögilaua «lihtsusest». Aga mitte ainult: Oregano on avatud reedel, laupäeval ja pühapäeval, seega võib mõnel teisel päeval mööda jalutades arvata, et restoran on uksed jäädavalt sulgenud.