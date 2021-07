PTA asus kodulehel jagama infot toiduainetest, mis on vähiohu tõttu tagasi kutsutud

«Olgugi, et toodete tagasikutsumine on ennekõike käitleja kohustus, tahame teha tarbijatele info kergemini kättesaadavaks,» selgitas PTA toiduosakonna juhataja Kairi Ramjalg ameti kodulehele etüleenoksiidiga saastunud toodete partiide rubriigi loomist.

Käesolevaks hetkeks on maaletoojad ja kauplejad juba etüleenoksiidi sisaldavate toodete tagasikutsumisega alustanud. «Kui toode võib olla tarbijani jõudnud, siis toidukäitleja annab tarbijatele tõhusat ja täpset teavet toote tagasikutsumise põhjuste kohta ning võtab tarbijatele tarnitud tooted vajaduse korral tagasi,» kommenteeris Ramjalg.

Etüleenoksiid on liigitatud genotoksiliseks kantserogeeniks, mis võib põhjustada muu hulgas leukeemiat, rinnavähki, loodete väärarenguid ja iseeneslikku aborti.

Nii Eestis kui ka Euroopa Liidus (EL) on toiduohutuse tagamisel suurim roll toidukäitlejatel: valmistajatel, kauplejatel ja maaletoojatel. «Toidukäitleja kohustus on veenduda, et nii kasutatud tooraine, tootmisprotsess, kauplemine kui lõpptarbijani jõudev toit oleksid nõuetekohane ning ohutu,» räägis toiduosakonna juhataja, lisades, et eelmainitu on seadusega reguleeritud, sh asjaolu, et tootmises peavad olema protsessid paigas ning toimiv enesekontrollisüsteem.

Järelevalveasutused, sh Euroopa Liidu järelevalveasutused, võivad saada võimalikust riskist või saastunud toidust teada hiljem, mistõttu on eriti oluline, et toidukäitlejad teavitaksid viivitamata oma partnereid ja ka avalikkust. «Sageli ei pruugi olla vaid kauplustes teavitamine piisav, mistõttu on amet öelnud, et selleks, et info jõuaks võimalikult paljude klientideni, tuleks kasutada teavitamiseks ka üleriigilist meediat,» lisas ta.

Saades infot saastunud toodete kohta, tehakse koostööd toidukäitlejatega, et välja selgitada, kas turul võib olla saastunud tooteid veelgi. «Kui need tooted leitakse, siis jälgime, et need tooted kutsutaks nõuetekohaselt tagasi, sh oleme andnud teada, et peale info avaldamise kauplustes ja käitlejate veebilehekülgedel peaks tagasikutsumine olema tehtud üleriigilise meedia vahendusel,» ütles Ramjalg ja lisas, et tingimata on vajalik märkida ka konkreetse toote partii numbrid, kuna kõik partiid ei pruugi olla ohtlikud.

Kui poes müüakse ohtlikuks tunnistatud toodet, peab kaupleja alustama toote tarbijalt tagasikutsumisega, mis tähendab, et tarbija võib toote ostukohta tagasi viia ja toote eesti makstud summa tagasi saada.

Käesoleval hetkel PTAle teadaolevad toodete partiid, mille suhtes on algatatud tagasikutsumine, leiab ameti kodulehele lisatud tabelist. Kogu info tagasikutsutud toodete partiide kohta leiab PTA kodulehelt.

Tagasikutsutavad tooted. FOTO: PTA