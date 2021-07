Paide saab veel ühe uue piimatehase

Uus tehas on planeeritud endise Paide piimakombinaadi kinnistule Prääma tee 11 ja ei valmi enne 2024. aastat.

«Täna oleme planeerimise etapis. Hetkel on töös tehnoloogia hange, kus osalevad kõik selle ala juhtivad partnerid. Tehase ülesehitus tuleb väga kaasaegne, kus enamik liine on automatiseeritud, kasutame palju roboteid,» rääkis Nordic Milki juhatuse esimees Ülo Kivine.

Praeguseks on valminud tehase arhitektuurne osa ja kavandatavad mahud. Uus tehas hõlmab üle 10 000 m2 tootmispinda ning ligikaudu 5000 m2 külmlao pinda, lisaks administratiivkorpus. Hoonesse planeeritakse ka Farmi ja Tere toodete esinduskauplust.

Endise Paide piimakombinaadi üheksast hoonest on kaheksa lammutatud ning hetkel on töös uus detailplaneering, et muuta hoonestusala ning ehitada uued hooned tänapäevastele nõuetele vastavaks. Lisaks tootmishoonele ehitatakse sinna ka gaasiga töötav katlamaja, reoveepuhasti ja veereservuaarid.