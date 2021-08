Hollandi visionäär: Eestisse võiks rajada jätkusuutliku lennukikütuste tehase

Eesti riik on seadnud endale eesmärgiks jõuda kliimaneutraalsuseni ning oluliseks sammuks sellega seoses on Eesti Energia otsus lõpetada põlevkivist elektri tootmine enne 2030. aastat. Hiljuti Eestit külastanud tulevikukindla majanduse eestvedaja Petrus Postma usub, et seda majandust sobiks hästi asendama jätkusuutliku lennukikütuse kõrgtehnoloogiline tootmistehas, kasutades selleks ära üleliigseid bio- ja puidujäätmeid.

Kuigi Eesti on vaikselt liikumas jätkusuutliku energia poole, vajame me siiski süsinikumolekule paljude elutähtsate asjade tootmiseks: näiteks kütuste, kemikaalide ja plastide. Seega on Petrus Postma sõnul väljakutseks jätkusuutliku süsinikuallika leidmine, et mitte kasutada maa sisemusest võetud süsinikku, misjuhul satub see lõpuks atmosfääri. «Selleks võivad olla jäätmed, biomass ja lõppkokkuvõttes õhus sisalduv CO2,» sõnas ta. «Tuleb leida see strateegia, kuidas kasutada tööstuses jätkusuutliku süsiniku lähteainet ja muidugi kasutada seda võimalikult kõrgelt hinnatud viisil. Eestil on ülimalt tugev positsioon nende säästvate materjalide osas.»