Kaubandus kasvab buumitempos ja kindlustunne annab hinnatõusule hoogu

Statistikaameti andmetel müüsid jaekaubandusettevõtted juunis klientidele kaupu 780 miljoni euro eest. Seda on 12 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Teises kvartalis oli kasv 18% ja esimesel poolaastal 11%.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Jaanika Tiigiste sõnul suurenes müügitulu nii toidukaupade ja tööstuskaupade kauplustes kui ka mootorikütuse jaemüügiga tegelevates ettevõtetes. «Tööstuskaupade kauplustes suurenes müügitulu eelmise aasta juuniga võrreldes 17%, mootorikütuse jaemüügi ettevõtetes 16% ja toidukauplustes 5%,» täiendas Tiigiste.

Statistikaameti andmetel suurenes tööstuskaupade kauplustes müügitulu aastatagusega võrreldes juba kolmandat kuud järjest kõigil tegevusaladel. Enim ehk 29% suurenes müügitulu kasutatud asjade kauplustes ja väljaspool kauplusi (kioskites, turgudel, otsemüügil).

Jaekaubandus. FOTO: Kuvatõmmis.

Keskmisest enam ehk veerandi võrra suurenes müügitulu ka majatarvete, kodumasinate, rauakaupade ja ehitusmaterjalide kauplustes ning 19% posti või interneti teel kaupu müüvates kaupluses.

Maiga võrreldes jäi jaekaubandusettevõtete müügitulu juunis samale tasemele. Sesoonselt ja kalendaarselt korrigeeritud andmete põhjal vähenes aga müük eelmise kuuga võrreldes 1%.

«Jaekaubandus on võtnud 2004-2007 buumiaastate mõõtmed. Viimastest kuudest kiiremat kasvu nägime me viimati 2007. aasta esimesel poolel,» tõdes Mertsina.

Viimase viie aasta Euroopa Liidu riikide võrdluses on Eesti jaekaubanduse mahukasv olnud Mertsina sõnul oma 3 protsendiga tugevama kolmandiku hulgas. Ka Soomes on viie aasta keskmine jaekaubandusettevõtete müügimahukasv olnud 3 protsendi lähedal. Balti riikidest on kasv meist oluliselt kiirem Leedus.

Selle aasta kasv on Mertsina kinnitusel seda märkimisväärsem, et tuleneb kohalike elanike tarbimisest ning ilma välisturistide panuseta. Pandeemiaeelsetel aastatel oli mitteresidentide kulutuste osakaal kogu eratarbimises ligi 12%, mille vähenemine on ka jaekaubandusele mõjunud.

Inflatsiooniootus kiirendab palgakasvu

Mertsina sõnul on jaekaubanduse müügikasvu toetanud kindlustunde paranemine, inimeste palga- ja ostuvõime kasv, aga ka see, et inimeste inflatsiooniootus on tõusnud. Ehk lihtsamalt öeldes: hindade tõusuga on tekkinud arvamus, et hinnad tõusevad veelgi ning see tähendab, et kaupmeestel on lihtsam ka hinda tõsta.

Eurostati kiirhinnangu kohaselt kiirenes euroala aastane inflatsioon (võrdlus aasta varasema sama ajaga) juulis juunikuu 1,9 protsendilt 2,2 protsendini. Seejuures oli Eestis hinnatõus euroala kiireim. Kui juunis kerkisid hinnad aastatagusega võrreldes 3,7 protsenti, siis juulis juba 4,9%.

Mertsina sõnul võib kiirenenud inflatsiooniootus kiirendada palgakasvu ja suurendada tarbimist.

Lisaks kiirendavad palgakasvu majandusaktiivsuse ning ettevõtete majandusolukorra paranemine. Kui ettevõtetel läheb hästi, siis on meil tarvis tööjõudu ning see tähendab, et tööjõupuudus kasvab.

Kuigi hinnad kerkivad, siis peaks palgakasv olema inflatsioonist suurem ning tagama ka inimeste ostujõu suurenemise.

Registreeritud töötuid on tänavu juuli lõpus küll juba veidi vähem kui aasta tagasi, kuid rohkem kui 2019. aastal. «Tööpuudus on vähenemas ning hõivatud inimeste lisandumine annab ka ostujõudu jaekaubandusele,» märkis Mertsina.

Aasta teine pool peaks Mertsina sõnul kaupmeestele kasvuvõimalusi pakkuma. Kuigi jaekaubanduse osakaal majanduses loodud lisandväärtusest on vaid ligi 5%, mõjutavad jaekaubanduse käekäik ja nõudlus oluliselt suuremat osa majandusest.