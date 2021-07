Eesti Energia pakub konkurentidest soodsamat gaasihinda

Eesti Energia energiatoodete ja riskijuhtimise direktori Armen Kasparovi sõnul nähti maailma turuhindade tõusu ette ning varuti soodsat gaasi ette, et pakkuda klientidele kütteperioodil parimat võimalikku hinda.

Kasparovi sõnul ei ole paljud eestimaalased gaasipakkujat kunagi vahetanud, sest puudub teadmine, et gaasiturg on vaba.

«Meie poole on pöördunud juba mitmed kliendid, kellel on küsimusi gaasihinna kohta. Nende näitel näeme, et pakume praegu konkurentidest kuni 20 protsenti soodsamat hinda. Ometi ei kipu paljud gaasikliendid kas mugavusest või teadmatusest hindu võrdlema ning lepingut soodsama pakkujaga sõlmima,» märkis Kasparov.