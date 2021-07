Lugeja küsib ⟩ Miks on Elroni jalgrattapileti hinnad lubatust kallimad?

Tallinn-Kiisa vahelise lõigu täispilet maksab kaks eurot ja 70 senti, sellest 50 protsenti oleks üks euro ja 35 senti, kuid rattapileti hind on siiski üks euro ja 40 senti, seega on rattapileti hind 52 protsenti täispileti hinnast, räägib lugeja.

«Ka meie sooduspiletid (õpilased, pensionärid) on 30 protsendilise soodustusega, aga seejuures ümardatult. Näiteks Tallinna-Saku pilet, mis soodustusega maksaks 1,47 eurot, on ümardatult 1,50 eurot. Samas Tallinna-Tapa pilet oleks soodustusega 3,22 eurot, selle ümardame 3,20 eurole ning soodustus tuleb seetõttu konkreetsel juhul mõnevõrra suurem kui 30 protsenti,» selgitab Kulderknup. Sama kehtib ka Tallinna-Jõgeva ekspressrongil, kus soodustusega tuleks pilet hinnaga 7,63 eurot, aga Elron müüb piletit hinnaga 7,60 eurot.

«Rattapiletite hinnad on meie kodulehel avaldatud, et kõikidel oleks võimalik konkreetne hind järgi vaadata. Seal on samuti kirjas, et hinnad ümardatakse 10 sendi täpsuseni. Samuti saab konkreetset hinda küsida vajadusel teenindajalt,» lisab Kulderknup.