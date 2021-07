Ühinenud Depoode uueks ärinimeks sai GoCraft

«Ühinenud Depood on seni pakkunud peamiselt raudteeveeremi hooldus- ja remonditeenuseid, kuid viimastel aastatel on ettevõtte jõudsalt suurendanud raskeveokite ning militaartehnika tööde osakaalu. Seega soovisime ettevõtte tegevused ja ärinime viia paremasse kooskõlla ning tegutseme nüüdsest AS GoCraft ärinime all,» ütles GoCrafti tegevjuht Kalvi Pukka pressiteates.

Ta märkis, et lisaks Eestile on plaan hakata teenuseid osutama ka naaberturgudel, eelkõige Skandinaavias, kus uus ärinimi on lihtsamini haaratav ning peegeldab kuuluvust Go Groupi kontserni koosseisu.