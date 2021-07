Tallinna Vesi kasvatas teises kvartalis käivet ja kasumit

Ettevõtte ärikasum oli teises kvartalis 5,2 miljonit eurot, mida on 13,2 protsenti enam kui mullu samal ajal. Brutokasum kasvas 10,5 protsenti, 5,2 miljoni euroni. Puhaskasum moodustas ligi 3,1 miljonit eurot, mida on 2,9 miljonit eurot enam kui möödunud aasta samal ajal. Puhaskasumi kasvu mõjutas dividendide tulumaksukulu, mis tänavu teises kvartalis oli 2,3 miljonit eurot madalam kui eelmise aasta samal perioodil.

Veeproovid kinnitavad, et Tallinna Vee teeninduspiirkonna kraanivee kvaliteet on väga kõrge – 2021. aasta teises kvartalis vastas see nõuetele 99,7 protsenti ning poolaasta lõikes 99,87 protsenti.