Balkani riigid sõlmisid oma kaubanduskokkuleppe, kuna ELi liikmelisus jääb neile kaugeks

Kõnealused kolm riiki, mille rahvaarv on kokku 12 miljonit, lubavad töötajatele viisavaba liikumist, leevendavad piiriliikluse eeskirju ja püüavad ergutada investeeringuid, vahendab Bloomberg.

Nendel riikidel on olnud raskusi ELi liikmeks saamisega. Serbia läbirääkimised on aeglustunud, samas kui Albaania ja Põhja-Makedoonia ei ole veel läbirääkimisi alustanud.

Riigid «ei saa oodata, et kõik ELi siseprobleemid saaksid lahendatud, et meie, meie kodanikud ja meie majandus saaksid edasi liikuda», ütles Zaev. Kandidaatriikide integreerimata jätmine oleks «Euroopa ideaalide ja Euroopa Liidu enda huvide vastu».

ELi blokk väidab, et kõigi Lääne-Balkani riikide kaasamine jääb prioriteediks ning seda eeldusel, et kandidaatriigid vastavad nende kriteeriumidele. ELi kuuekuulise roteeruva eesistumise ajal on hetkel eesistujaks endine Jugoslaavia vabariik Sloveenia, kes soovib laienemisprojekti kiirendada.