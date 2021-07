Omniva hoiatab järjekordse libakampaania eest

Omniva hoiatab, et tegu pole nende poolt saadetavate teadetega, kutsub kliente üles tähelepanelikkusele ning palub nendele teadetele mitte reageerida. Petturid on ettevõtte teatel viimasel ajal eriti aktiivsed – liikvel on korraga mitu libakampaaniat ja ka tollisaadetiste deklareerimise kohta saadetakse petukirju.