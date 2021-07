Konkurentsiamet soovitab uurida võimalusi elektri- ja gaasimüüja vahetamiseks

Konkurentsiame tuletab meelde, et elektri- ja gaasimüüja osas on tarbijal vaba valik ning otsides alternatiivseid pakkumisi on võimalik oluliselt säästa. Gaasiturg on avatud alates aastast 2007 ning elektriturg alates aastast 2013 – sellest alates on tarbijatele müüja valikuvõimalus tagatud.