Kuue kuu Euribor langes -0,524 protsendile

ECB nõukogu eeldab, et keskpanga intressimäärad püsivad praegusel või madalamal tasemel, kuni prognoositav inflatsioon tõuseb 2 protsendini parajalt enne prognoosiperioodi lõppu ja püsib sellel tasemel ülejäänud perioodi vältel; samuti kuni keskpank leiab, et baasinflatsioon on piisavalt tugevnenud, et inflatsioon keskpikas plaanis 2 protsendi juures püsiks.