Urmas Sõõrumaa ettevõte ehitab Kiikri Ehitusega Tondi ärilinnaku hoone

Park Tondi ärikvartal, mis asub ajaloolisel Tondi kasarmute alal, toob piirkonda 28 000 ruutmeetri ulatuses büroo- ja äripindasid, teatas US Real Estate. Seal on juba olemas tennisekeskus ja muud spordirajatised. Vahetus läheduses on veel toidupood, mitmed söögikohad, koolid ja lasteaiad.