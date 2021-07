Ehitusmaterjalide defitsiit süveneb

Tema sõnul on mitu Eesti arendajat hädas, sest aasta tagasi sõlmitud ehitus- ja üürilepingud teenivad heal juhul vaid kulud tasa. «Hästi läks neil, kes eelmisel aastal vaatamata koroonale ehitamist jätkasid ja said arendused vana hinnaga valmis,» märkis Vigul.

Tõuseb lao- ja tootmispindade hind

Hinnatõus mõjutab praegu rohkem ärikinnisvara valdkondasid, kus on defitsiit. Näiteks on juba näha uute lao- ja tootmispindade üürihindade 20-protsendilist tõusu.

«Värsketest lao- ja tootmispindadest on juba aastaid puudus ja kui uute ehitamine on raskendatud, siis tõstetakse tähtajaliste lepingute lõppedes üürihindasid ka vanemates hoonetes,» selgitas Vigul ja lisas, et büroode üürihindasid puudutab hinnatõus vähem, sest selles sektoris on vakantsi.