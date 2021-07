Tallink jäi 24 miljoniga kahjumisse

2021. aasta teises kvartalis (aprill-juuni) vedas Tallink Grupp kokku 427 767 reisijat, mis on 10,2% rohkem kui 2020.aasta teises kvartalis. Selle aasta teises kvartalis veetud kaubaühikute arv oli mullusega võrreldes 6% võrra suurem ning veetud reisijate sõidukite arv kasvas selle aasta teises kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 22,7%.

Grupi auditeerimata konsolideeritud käive kasvas 2021. aasta teises kvartalis möödunud aastaga võrreldes 32,5% ehk 21,1 miljoni euro võrra ning küündis 86,1 miljoni euroni. Auditeerimata EBITDA oli teises kvartalis 4,4 miljonit eurot (2,4 miljonit eurot 2020. a teises kvartalis) ning kontserni auditeerimata puhaskahjum oli teises kvartalis 24,3 miljonit eurot (puhaskahjum 27,4 miljonit eurot 2020. a teises kvartalis).

Ettevõtte põhitegevuse käive suurenes 2021. aasta teises kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 9,7 miljoni euro võrra ning küündis 66,1 miljoni euroni. Muud tegevused, mis ettevõtte käibele kvartali jooksul positiivset mõju avaldasid olid Silja Europa lühiajaline prahtimine, erinevad kaubandustegevused, sealhulgas Burger Kingi restoranide opereerimine ning ka COVID-19 testimisteenuse pakkumine Tallinna-helsingi liini shuttle laevade pardal.

Grupi investeeringud selle aasta teises kvartalis olid tagasihoidlikud ning ulatusid 3,1 miljoni euroni (14 miljonit eurot 2020. a teises kvartalis). Muutunud majandusolukorra ning erinevate ettevõtte regulaarliinide tegevuse ajutise peatamise tõttu hoiab ettevõte hetkel laevadega seotud investeeringud minimaalsed, keskendudes vaid vältimatute hooldus- ja remonditöödega seotud investeeringutele. Investeeringuid tehti kvartalis ka online broneerimis- ja müügisüsteemide arendusse ning teiste taustsüsteemide ja ka Burger King süsteemide arendusse.

2021. aasta teise kvartali lõpus on grupi likviidsuspuhver jätkuvalt stabiilne ning ulatub 116,7 miljoni euroni (2020. aasta 30. juunil 104,9 miljonit eurot) ning grupi poolt kvartali lõpus finantspartneritega sõlmitud kokkulepete kohaselt saadud vabastused finantseerimistingimuste täitmisest ning laenude põhiosade maksetähtaegade pikendused pakuvad grupile täiendavat leevendust jätkuvalt keerulisel ajal.

Hoolimata kriisist tingitud väljakutsetest on aktsionäride usk ettevõttesse jätkuvalt suur ning ettevõtte aktsionäride arv on 2021. aasta teise kvartali lõpuks 2019. aasta lõpu ja kriisieelse aja seisuga võrreldes rohkem kui kahekordistunud, ulatudes tänaseks 28 715 aktsionärini (2019. aasta lõpus 13 670 aktsionäri), kellest enam kui 7000 on Soome FDR (Soome väärtpaberite hoidmistunnistuste) hoidjad.

«2021. aasta kõrghooaja eelne aeg ja algus on möödunud aastaga võrreldes väga erinev. Kui 2020. aasta mai- ja juunikuus oli maailmas tunda lootust ja tunti teatavat kergendust, et ehk on COVID pandeemia hullem aeg möödas, viirus seljatatud ja algab taastumine, siis selle aasta suve hakul oleme me juba palju pragmaatilisemad, ettevaatlikumad ning teame, et viirus pole veel kaugeltki seljatatud ja taastumine on alles mägede taga. Jätkuvate, kuigi tasapisi vähenevate reisipiirangute ja reisijate reisimistahte ja -julguse vähenemise tõttu, mis on tingitud valitsuste tungivatest soovitustest reisida vaid siis, kui see on vältimatu, seisavad rahvusvaheline transpordi sektor ja turismisektor endiselt silmitsi suurte raskustega, 17 kuud pärast pandeemia algust,» kommenteeris teise kvartali finantstulemusi Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

«Tallink Grupis tegelesime enamuse teisest kvartalist ettevalmistustega tegevuseks ja teenusteks mingilgi tasemel selle suve kõrgperioodil, keskendudes peamiselt siseriiklikele reisivõimalustele ja teenustele rangete piirangute perioodil ning järkjärgulisele riikidevahelise liikluse ning tavapäraste liinide taastamisele piirangute leevenedes. Positiivne on see, et need reisijad, kes täna reisile tulevad, tahavad nautida ja tarbida kõike seda, mida meil laevadel täna pakkuda on ning kasutavad hea meelega kõiki ostlemise, hea toidu nautimise, meelelahutuse ja aja maha võtmise võimalusi, mida meie laevad meie klientidele pakuvad,» sõnas Nõgene.

«Kvartali alguses saime me pakkuda väga piiratud teenuseid, kuid kvartali lõpuks õnnestus meil taasavada kolm hotelli Tallinnas, vähehaaval suurendada Tallinna-Helsingi liini reisijate arvu ning tuua pärast pikka pausi uuesti merele esialgu siseliinile Silja Serenade ning taastada esialgu mahaminekuta kruiisid Tallinna-Helsingi liinil laeval Silja Europa. Kõik eelnev aitas oluliselt kaasa käibe suurenemisele, kuid veelgi olulisem on see, et igasugune tegevuse taastamine aitab tohutult kaasa meie töötajate motivatsioonile ja heaolule,» lisas Nõgene.