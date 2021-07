TTJA viis kauplejate seas läbi järelevalve projekti, millest selgus, et müüjad keelduvad toote tagasivõtmisest, kui ese on kahjustunud või kasutatud, kehvasti pakitud, siltideta või originaalpakendita. «Tegelikult peab kaupleja ka neil puhkudel toote tagasi võtma, kuid tal on õigus nõuda vastavalt juhtumile toote väärtuse vähenemise hüvitamist tarbijalt. Lisaks välistab osa ettevõtjaid taganemistingimustes taganemisõiguse asjade suhtes, mis seaduse järgi tuleb tagasi võtta,» kommenteeris ameti ettevõtluse osakonna kaubandustalituse jurist Elnara Nadžafova.