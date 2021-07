Eesti jõusaalikett avab Riias miljon eurot maksva saali

Praegu on MyFitnessil Lätis 13 spordiklubi. Aasta lõpuks plaanib jõusaalikett lõunanaabrite juures opereerima 15 spordibaasiga: sügisel peaks uksed avama ka jõusaal Riia äärelinnas paiknevas Saga kaubanduskeskuses.

Terves Baltikumis opereerival Myfitnessil on Eestis on 20 spordiklubi. Leedus on omandatud osalus Leedu suuruselt teises spordiklubide ketis Gym+, mis tegutseb kümnes tegutsemispaigas.