Bolt toob Eestisse uued neljanda põlvkonna elektritõukerattad

«Tõukeratastele on lisatud sensorid, mis tuvastavad õnnetusi, kukkumisi, järske pidurdusi ja ohtlikku sõidustiili. Uue mudeli arendamisel oleme arvestanud ka oluliste turvalist sõitu tagavate elementidega, nagu stabiilsus, turvaline manööverdamine, madal raskuskese, kõrge kliirens, parem sõidugeomeetria ja kerge kaal,» selgitas Bolti tõukerataste tootejuht Dmitri Pivovarov pressiteates.

Uus mudel kaalub 19 kilogrammi ja sõidab ühe laadimisega üle 40 kilomeetri. Tõukeratta maksimaalne kiirus on 25 kilomeetrit tunnis, seejuures saab kiirust piirata vastavalt kohalike omavalitsuste eeskirjadele. Algajate režiimis saab sõidu maksimaalset kiirust piirata 15 kilomeetrile tunnis.

Rattal on õhkrehvid ja selle raam on valmistatud täielikult taaskasutatavast alumiiniumsulamist. Tõukeratta kasutusiga on 60 kuud.