Kütus kallis? Soomes tuleb bensiiniliitri eest maksta ligi kaks eurot

Yle märgib, et nõudlus kütuse järele on suve jooksul suurenenud ning ka hinda kergitanud. Lisaksmõjutab hinda kohalik konkurents ning euro ja dollari valuutakurss. „Hinda mõjutavad kõik need tegurid ning ühte ei saa eraldi esile tõsta,“ tõdes Neste asepresident Katri Taskinen.