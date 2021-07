TTJA tuvastas Facebooki kauplejate seas hulga rikkumisi

TTJA järelevalveprojektist nähtub, et kauplejad keelduvad toodet tagasi võtmast, kui kaup on kahjustunud või kasutatud, kui sellel puuduvad sildid, see ei ole originaalpakendis või korralikult pakitud.

Tarbijal on õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul, tuletab TTJA meelde. Sellise järelemõtlemistähtaja eesmärk on anda tarbijale võimalus e-poest tellitud kaupa proovida ning ebasobivuse korral see ilma negatiivseid tagajärgi kartmata tagasi saata. Samuti juhib TTJA tähelepanu, et toote tagastamisel ei oma tähtsust asjaolu, et toode oli ostu hetkel allahinnatud.