Lidli uuring: 75 protsenti Eesti elanikest peab toiduhindu kalliks

Tarbijad usuvad, et üldine hinnatõus jätkub Eestis ka lähitulevikus. Sealjuures on Norstati juhi Evelin Pae sõnul eestlased vägagi teadlikud, et Lidl siin varsti poed avab. «Uuringu kohaselt on koguni 94 protsenti vastanutest kursis, et Lidl plaanib Eesti turule siseneda. Kolm neljandikku inimestest ootab, et Lidl pakub häid hindu ning iga neljas usub, et Lidli tulek aeglustab hinnatõusu sektoris laiemalt,» märkis Pae.