FOTOD ⟩ Eestlaste tõuksibränd avas Pariisis esinduspoe

Äikest arendava Comodule'i teatel sündis otsus tutvustada end laiemale publikule esmalt Prantsusmaal seetõttu, et Pariis on suurlinn, kus elab ligi 2,2 miljonit kohalikku ning seal on pandeemia ja infrastruktuuri muudatuste tagajärjel kasvanud oluliselt tõukerataste omamise populaarsus.

Pariisi peatänaval Rue De Rivolil avatud esinduspood on avatud teisipäevast laupäevani. Seal ajal saavad huvilised liikureid enne ostu testimiseks broneerida. Esinduspoe suurus on 100 ruutmeetrit ning lisaks tõukerataste ostule ja hooldustöödele saavad kliendid peatselt osta Äikese kiivreid, lukke, moedisainer Reet Ausiga koostöös valminud pluuse ning teisi tõukeratta aksessuaare.

«Näeme, et Pariis liigub aina enam rohelisema linnakorralduse poole, mis on pannud inimesi otsima alternatiivseid transpordivõimalusi. Tõukside omamine on Prantsusmaal aina populaarsem ning Äikesega tutvustame turvalist tõukeratast, mis meie inseneride poolt arendatud ja toodetud,» kommenteeris Pariisis esinduspoe avamist Äikese operatsioonide juht Sigrid Ojavee.

Teistest eristuv

Eesti turul tuntust kogunud Äike on tänaseks saanud esmase tagasiside ligi sajakonnalt kasutajalt ning viinud sisse mõned arendustegevused, et kasutajakogemust parendada. Ettevõtte teatel on senises tagasisides on välja toodud teistest elektritõukeratastest eristuvate omadustena Äikese lai seisuplatvorm, õhkrehvid, kahekordne pidurdussüsteem ja varguskindlus, mis võimaldab jätta tõukeratta tänavale.

Comodule lubab, et Äike on erinevalt teistest tõukeratastest ka ilmastikukindel, taludes nii vihma kui ka külmakraade. Rattale pakutakse ka garantiid, mis raamile ja akudele kehtib vastavalt 10 ja 5 aastat. Lisaks saavad kõik ostjad Äikesega kaasa 1-aastase varguskindlustuse.