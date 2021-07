Bezos pakub NASA-le Kuu-missioonile kaasamise eest 2 miljardit dollarit

Aprillis valis NASA kosmoseprogrammi jaoks välja Elon Muski SpaceXi, viidates eelarvepiirangutele. NASA oli algselt öelnud, et sõlmib lepingu kahe tarnijaga, et edendada konkurentsi, vahendab Reuters.

Blue Origin oli juhtinud ettevõtete koalitsiooni, mis taotles lepingut, et osaleda ameeriklasete uuesti saatmisel Kuu pinnale juba 2024. aastal. Missioonil on kavas saata Kuule ka esimene naine ja esimene mustanahaline astronaut.

Nädal tagasi tegi Blue Origin oma esimese ja eduka mehitatud lennu kosmosesse. Ettevõte on tulevaste lendude piletimüügist broneerinud ligi 100 miljonit dollarit, ütles Bezos pressikonverentsil, kus ta pälvis ka kriitikat selle eest, et ütles, et reisi eest on maksnud iga Amazoni töötaja ja iga Amazoni klient.