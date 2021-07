Hoiatus ⟩ Eestisse jõudnud vürtsid ja seesamiseemned võivad olla terviserisk

Toidukorv. Pilt on illustratiivne. FOTO: Arvo Meeks

Eestisse on jõudnud toidukaupu – vürtse ja seemneid –, milles on kasutatud toorainet või lisaainet, mis on saastunud etüleenoksiidiga, teatab põllumajandus- ja toiduamet (PTA) oma kodulehel.