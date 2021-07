Eesti maaletoojad ja kauplejad kutsuvad tagasi vähiohuga tooteid

Etüleenoksiid on gaasiline desinfitseerimise vahend, mida võidakse kasutada Aasia ja Aafrika riikides vürtside, seemnete ning toidu lisaainete steriliseerimiseks, et vähendada salmonella esinemist toidus. Etüleenoksiid on liigitatud genotoksiliseks kantserogeeniks, mis võib põhjustada muu hulgas leukeemiat, rinnavähki, loodete väärarenguid ja iseeneslikku aborti, teatas PTA.

Põllumajandus- ja toiduameti toiduosakonna juhataja Kairi Ramjala sõnul on Eestisse jõudnud mitmed toidukaubad, milles on kasutatud toorainet või lisaainet, mis on saastunud etüleenoksiidiga.

«Tänasel päeval on meile teadaolevalt tuvastatud etüleenoksiidi jääke seesamiseemnetes, vürtsides ja lisaainetes, mida kasutatakse toodete valmistamisel väikestes kogustes,» märkis Ramjalg pressiteates. «Seega lõpptootes on etüleenoksiidi sisaldus veel väiksem,» lisas ta.

Toiduosakonna juhataja ütles, et kui poes müüakse ohtlikuks tunnistatud toodet, peab kaupleja alustama toote tarbijalt tagasikutsumisega. «Eestis on välja kujunenud praktika, et jaekauplused paigutavad kas toote leti või infoleti juurde tagasikutsumise teated,» ütles Ramjalg, lisades, et mõned ettevõtted jagavad infot ka oma kodulehel ja sotsiaalmeedia kontol.

«Samuti jagavad toote tagasikutsumise teateid oma kodulehel maaletoojad, teavitades otse ka kliente, kellele tooteid müüdi,» lisas ta. Selleks, et info jõuaks võimalikult paljude tarbijateni, on PTA hinnangul kõnealusel juhul oluline, et maaletoojad korraldaksid teavituse tagasikutsutud toodetest ka üleriigilise meedia vahendusel.