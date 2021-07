Workland laieneb jõuliselt, ostes konkurendi äripinnad Tallinnas ja Vilniuses

Worklandi asutaja ja juhatuse esimehe Indrek Hääle sõnul on keskuste võrgustiku laiendamine antud turuolukorras igati loogiline samm. «Nõudlus koostöötamiskeskuste ja täisteenusbüroode järele vaid kasvab, ennekõike just paindlikkuse ja kuluefektiivsuse tõttu,» kommenteeris Hääl pressiteates.

Hääl lisas, et prognooside järgi moodustavad aastaks 2030 30 protsenti büroopindade rendi mahust just paindlikel tingimustel sõlmitud üürilepingud. «15–20 aasta perspektiivis võib see number veelgi suurem olla ning pandeemia on lisanud sellele oluliselt kiirendust,» märkis Hääl.