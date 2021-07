FOTOD ⟩ «Hei, kallis»: kelmid jahivad Omniva nimel taas andmeid

Omniva teatas, et alanud on järjekordne libakampaania, mille raames saadetakse klientidele võltsteavitusi, palutakse klõpsata võõrastel linkidel ja tasuda erinevaid tasusid. Omniva rõhutab, et nemad ei küsi kunagi oma klientidelt finantsandmeid ega kirja teel tasumist.