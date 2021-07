Circle K juht lahkub ametist

«Circle K peadirektori ametikoht on väga vastutusrikas, kuid kahtlemata ka üks parimatest töökohtadest Eestis. Olen 16 aasta jooksul saanud selles ettevõttes teha praktiliselt kõike, millest olen unistanud. Mul on olnud õnn töötada tiimiga, kes on hinnanud väärtuspõhist juhtimist ning arendada ettevõtet, mis on seisnud nii Circle K-s töötavate inimeste kui Eesti jaemüügisektori arengu eest,» sõnas Realo.