Euroopa Komisjon: riik on kohustatud bussivedajatele hüvitist maksma

Sellise seisukoha võttis Euroopa Komisjon 20. juulil, kui andis hinnangu Euroopa Kohtule kohtuasjas, mille Lux Express algatas Eestis 2019. aastal seoses ühistranspordiseaduse põhiseadusvastasusega.

Lux Express Estonia AS juhatuse liikme Ingmar Roosi sõnul on see oluline läbimurre aastaid kestnud ebaõiglase ja õigusvastase olukorra lõpetamisel. «Me ei pöördunud kohtusse mitte puuetega inimeste ja eelkooliealiste laste vastu ega vaidlusta riigi õigust pakkuda neile ühistranspordi kasutamiseks soodsamaid tingimusi. Me vaidleme riigi poolt kujundatud ebaõiglase süsteemi vastu. Vedajatele, kellelt riik avaliku teenindamise lepingute alusel veoteenust ostab, hüvitatakse tasuta sõiduõigusega reisijate vedamise kulu läbi kilomeetri hinna, kuid puhtalt piletitulust toimivaid liine teenindavad vedajad peavad samu sõitjategruppe teenindama tasu saamata.»

Roosi sõnul muudab ülekohtuse olukorra veelgi grotesksemaks asjaolu, et juba 2008. aastal andis majandus- ja kommunikatsiooniministeerium õiguskantsleri vahendusel bussivedajatele lubaduse, et peagi luuakse tasuta sõiduõigusega isikute teenindamiseks spetsiaalne hüvitiste süsteem. «13 aastat on möödas, aga seda lubadust ei ole senini täidetud. Küll aga on valitsus vahepeal leidnud, et Eesti riik on piisavalt rikas, et käima panna üleüldine tasuta bussiliiklus avalikel maakonnaliinidel,» lisas Roos.

Lux Expressi kohtuvaidluses esindanud advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat Carri Ginter on tänulik Tallinna Halduskohtu kohtunikule, kes küsimuse Euroopa Kohtusse saatis. «Riik püüdis viimase võimaluseni väita, et Euroopa Liidu õigus siin ei kohaldu. Edasi saab vaidlus keskenduda sellele, kui palju tuleb riigil bussiettevõtjatele hüvitist maksta,» ütles Ginter.

Antud küsimuse lahendamist võib raskendada aga asjaolu, et riigil endal puuduvad andmed seaduses ettenähtud tasuta sõiduõigusega reisijate arvu kohta. 2018. aastal algatati bussivedajate initsiatiivil küll projekt, kuid riik loobus selle täideviimisest põhjusel, et projekti ei oleks jõutud läbi viia enne EL-i rahastusperioodi lõppu.