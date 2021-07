Eluasemelaenuturg sai jahutust, aga ülekuumenemise oht püsib

Teises kvartalis sõlmiti uusi laenulepinguid eluaseme soetamiseks keskmiselt 171 miljoni euro väärtuses kuus. Seda on 13% enam kui I kvartalis ja üle 40% enam, kui võrrelda 2019. aasta II kvartali ehk koroonaeelse olukorraga. Osaliselt selgitab suurenenud ostuhuvi koroonapandeemia esialgse ebakindlusega kaasnenud tehingute edasilükkamine, mis hiljem teoks tehti. Viimase aastaga on ka paljude inimeste säästud suurenenud tavapärasest rohkem, mis võimaldab kinnisvara soetada. Samuti võib piirangutest tingitud rohke kodus veedetud aeg ajendada elamistingimusi parandama.

Eluasemelaenude võtmist on soosinud ka soodsamaks muutunud eluasemelaenu intressimäär. See oli mitu aastat 2,3–2,4% lähedal, ent langes pankadevahelise konkurentsi tõttu märtsis 2,1%ni. Sealt alates on keskmine intressimäär stabiliseerunud.