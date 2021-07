Euroopa Komisjon (EK) võttis juuli keskel vastu ettepanekute paketi «Fit for 55», mille eesmärk on muuta ELi kliima-, energia-, maakasutus-, transpordi- ja maksupoliitikat selliselt, et 2030. aastaks oleks võimalik vähendada kasvuhoonegaaside netoheidet 1990. aasta tasemega võrreldes vähemalt 55 protsenti. Maanteetranspordi puhul kaalutakse suurenevate heitekoguste vähendamiseks meetmeid, kus nõutakse, et uute sõidukite keskmine heide väheneks 2035. aastaks sada protsenti.