Läti meedia: Oleg Ossinovski võitleb võimu eest Olainfarmis

Ehkki pärast juunikuist Olainfarmi aktsionäride üldkoosolekut ja nõukogu vahetust näis, et tormilisse ettevõttesse on naasnud rahu ja stabiilsus, viitavad viimased andmed sellele, et Eesti ärimees Oleg Ossinovski ja tema kihlatu Anastasija Udalova püüavad saada mõjuvõimu Baltikumi ühe suurima ravimifirma üle.