Nordecon ehitab 38 miljoni euro eest Kalevi kommivabriku vastu uhke äri- ja eluhoone

Hoone pindala on kokku 38 000 ruutmeetrit ning seal saab olema 200 korterit ja 320 parkimiskohta, lisaks kaubandus- ja büroopinnad. Vektori arhitektideks on Mihkel Tüür ja Ott Kadarik ühes Kadarik Tüür Arhitektid meeskonnaga.

Vektoris on nii ühetoalisi kortereid kui 170–180-ruutmeetrised penthouse-tüüpi kortereid, ent enamik kortereid on kahe- ja kolmetoalised. Kõikidesse korteritesse on kavandatud individuaalne jahutus, nutikodu lahendus ning hoone keskosas, parkimismaja katusel on 1500 ruutmeetri suurune katuseterrass. Pooltel kogu hoone parkimiskohtadest on elektriautode laadimispunktid, olemas on ka rattaparkla.