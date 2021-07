Suursaarte teenindamiseks toimuvad lisalennud ka sel nädalal

Transpordiamet soovitab inimestel saartele liikumiseks kasutada võimalusel ühistransporti või lennukit. Vajadusel on bussifirmad valmis panema saari teenindavatele liinidele lisabusse. Bussid pääsevad laevadele eelisjärjekorras.

Kuna Saaremaa ja Hiiumaa laevaliine teenindava TS Laevade parvlaev Tõll sõitis eelmisel nädalal Kuivastu sadamas vastu kaid ja vajab remonti ning asenduslaev on väiksema mahutavusega, võivad sadamatesse tekkida järjekorrad.

TS Laevad on kinnitanud, et kaile ootama kedagi ei jäeta ning vajadusel tehakse lisareise, et kõik soovijad pääseksid mandrilt saartele või sealt ära.