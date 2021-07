Euroopa Liit pikendas reeglit «kummituslendude» ärahoidmiseks

«Ajal, mil lennundustööstus on hakanud taastuma COVID-19 kriisi mõjust, on Euroopa Komisjon endiselt pühendunud tavaliste teenindusaegade jaotamise reeglite lõdvendamisele,» öeldi avalduses.

Tavaliste reeglite järgi peavad lennufirmad lendama neile määratud teenindusajal vähemalt 80 protsenti kordadest, et aega säilitada. Leevenduse järgi on nõue langetatud 50 protsendile.

Reegleid lõdvendati läinud aastal, et piirata tühjasid või sisuliselt tühjasid «kummituslende», kuivõrd lennufirmad jätkasid lendamist hoolimata reisijate arvu järsust langusest.

Osa lennufirmade esindajaid on öelnud, et otsus 50-protsendist nõuet pikendada on «reaalsusest irdunud» ja seda tuleb talve saabudes langetada.