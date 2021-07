Koroona-aasta tõi ikalduse muusikute ja näitlejate rahakotti

Artist, kes teeb tulemusi igal ajal, on Anne Veski. Tema ja abikaasa Benno Beltšikoviga kahas olev firma An & Ben käive oli mullu 125 700 eurot. Kasuminumbriks kujunes 46 191 eurot, mis jääb küll enam kui 20 000 euroga alla 2019. aasta kasuminumbrile, milleks oli 69 884 eurot. Ettevõttes töötas põhitöökohaga 1 inimene, kelle palgakulu oli 9 380 eurot. Juhatuse liikmetele nende tegevuse eest tasu ei makstud. Koos eelmiste aastate jaotamata kasumiga on Veski firmal kogunenud kokku 433 673 eurot kasumit.