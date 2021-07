Eesti idufirma tõi turule telefoninumbri varjamise teenuse

Teenus võimaldab oma isikliku numbri sisestamata jätta, kui on vaja näiteks taksot, toitu või kullerit tellida või veebis kuulutusi avaldada, teatas idufirma. Teenuse eesmärk on kaitsta kasutajaid telefonipetturite eest.

Idufirma tõi välja, et tänavu on eestlastelt välja petetud üle kahe miljoni euro ning politsei- ja piirivalveamet on registreerinud üle 700 juhtumi, kus end panga töötajana esitlenud isik on inimestelt raha välja petnud.

Tema sõnul on telefonipetturite loogika lihtne: inimene müüb midagi, mis tähendab, et varsti on tal märkimisväärne summa raha. «Selline müüja satub kohe petturite huviorbiiti. Pealegi on tema telefoninumbrit lihtne kätte saada, kuna see on avalikult kuulutusse üles pandud,» lisas Shiroki.