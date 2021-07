KIK jagab rohevesiniku kasutuselevõtuks viis miljonit eurot

Tegemist on pilootprojektiga, mille eesmärk on testida vesiniku tervikahela toimimist ja tuvastada võimalikud kitsaskohad, mis võivad osutuda takistuseks vesinikuturu laialdasemale arengule. Taotluste esitamine E-toetuse keskkonnas algab esmaspäeval ja kestab 15. oktoobrini, teatas KIK.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütles, et rohevesinikul on Eesti majanduse rohepöördes kindel roll, mis kasvab taastuvenergia osakaalu tõusuga energiatootmises veelgi. «Tänased uuringud näitavad, et rohevesinik on vältimatu lahendus sektorites, kus puuduvad soodsamad võimalused ja tehnoloogiad heitmete vähendamiseks,» selgitas ta pressiteates.