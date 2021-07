Majanduse lühiuudised

Eksperdid: bitcoin’i väärtus kümnekordistub lähiaastatel

Krüptorahaekspertide keskmise prognoosi alusel tõuseb maailma tuntuim krüptoraha 2025. aasta lõpuks 318 417 dollarini. Viimase hinna järgi maksis bitcoin 34 544 dollarit. Kõige suurema optimisti arvamusel tõuseb bitcoin’i hind juba selle aasta lõpuks 160 000 dollarini. Siiski ei usu eksperdid niipea maailma bitcoin’iseerumist. 54 protsendi küsitletute arvamuse järgi toimub see alles 2050. aastaks. Finder küsis 42 krüptorahaeksperdi arvamust, kirjutab Bitcoin News. Küsitletud ootavad keskmise ootuse põhjal, et 2030. aasta detsembriks tõuseb bitcoin 4 287 591 dollarini. Samas keskmine ei ole hea mõõdupuu, sest mediaanootus on vaid 470 000 dollarit. 61 protsenti küsitletutest leiavad, et bitcoin on alahinnatud. Selle aasta lõpus peaks bitcoin maksma 66 284 dollarit. PM