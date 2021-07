Põlevkivist elektri tootmine on 30 aastaga kahanenud 81,9 protsenti

«Kolme kümnendi jooksul, mil Eesti on taas iseseisev olnud, on siinsel energeetika maastikul toimunud suured muutused. Kui 1990. aastate alguses põhines energiamajandus põlevkivil, siis 2020. aastaks vähenes põlevkivi toodang kaks korda ning sellest elektri tootmine üle viie korra,» märkisid statistikaameti analüütik Helle Truuts ja juhtivanalüütik Piret Pukk ameti blogis.

Analüütikute sõnul hakkas põlevkivi osatähtsus elektrienergia kogutoodangus vähenema 2008. aastast, mil selle osatähtsus ulatus veel 90 protsendini. «Eriti märkimisväärselt on põlevkivi kasutamine vähenenud viimastel aastatel, mullu ulatus see vaid 40 protsendini. Põlevkivi asemel tarbitakse energia tootmiseks üha enam teisi kütuseliike, peamiselt taastuvaid energiaallikaid,» selgitasid nad.

Nad tõid välja, et eelmiseks aastaks oli näitaja kasvanud 28 protsendini, millest 9 protsenti andis tuuleenergia. «Möödunud aasta andmetel on tuuleenergia taastuvenergia allikatest teisel kohal. Esimesel kohal on biomass, mis andis elektrienergia kogutarbimisest 15 protsenti, päikeseenergia panus oli 2 protsenti ja jäätmekütusel 1 protsent,» lisasid analüütikud.