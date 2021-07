Iraak annab Liibanonile kütteõli ja saab vastu tervishoiuteenuseid

Liibanoni energeetikaminister Raymond Ghajar ütles, et Bagdadis sõlmitud lepingu alusel saab riiklik Électricité du Liban (EDL) Iraagi riigilt aasta jooksul miljon tonni kütteõli.

Ghajar selgitas, et kuna Iraagi kütteõli ei saa Liibanoni elektrijaamades kasutada, siis läheb see samuti vahetuskaubaks, et teistelt tarnijatelt sobivat kütust hankida.